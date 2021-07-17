В Ленобласти из-за жары усилят контроль за безопасностью на водоемах

В Ленинградской области ожидаются аномально жаркие выходные – в субботу и воскресенье будет тепло, обойдет без осадков.

Скорее всего, многие поедут отдыхать на водоемы и в лес. Чтобы предотвратить различные инциденты, туда же отправятся спасатели и представители органов местного самоуправления, которые будут следить за безопасностью, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Нарушителей правил пожарной безопасности и поведения на воде, ждут штрафы. Напоминаем, что купаться можно далеко не в каждом водоеме – не все смогли пройти проверку Роспотребнадзора, о чем стоит помнить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в водоеме у ЖК «Молодежный» ищут утонувшего. Сотрудник полиции опросил отдыхающих на берегу. На воде работают спасатели.