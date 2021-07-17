В Петербурге снова будет жарко и солнечно

В субботу, 17 июля, в Петербурге ожидается солнечная погода. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Синоптическая ситуация в Северной столице будет представлена гребнем антициклона с запада. Облаков в небе будет немного и обойдётся без дождей, уже 19 день подряд! При этом впервые за последние семь дней температура воздуха окажется ниже отметки в +30°», — рассказал синоптик.

Днём температура воздуха ожидается на уровне +27…+29 градусов, в Ленобласти столбики термометров поднимутся до +25…+30°. Ветер северо-западного направления подует со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 759 мм рт. ст., что около нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что июнь 2021 года в Петербурге побил 70-летний рекорд по засухе. За месяц в городе на Неве выпало всего 32% осадков от месячной нормы — 22,1 миллиметра дождя.