От коронавируса в Петербурге умерли еще 105 человек

Пандемия продолжает уносить жизни, несмотря на массовую вакцинацию. В Петербурге подтвердили новые смертельные случаи из-за коронавирусной инфекции.

Об этом стало известно 17 июля. Как сообщает оперативный штаб по борьбе с угрозой распространения коронавируса, в городе было зафиксировано 18 123 летальных исходов. Это означает, что за сутки печальную статистику пополнили еще 105 человек. Отметим, что за время пандемии коронавирус подтвердили более чем у 501 694 петербуржцев, при этом 479 243 человека уже выздоровели.

В России за последние сутки коронавирус подхватили 25 116 человек и 787 — скончались. За все время пандемии болезнь выявили у 5 933 115 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что глава Минздрава России Михаил Мурашко, оценивая ситуацию с коронавирусом в стране, назвал ее напряженной.