В результате стрельбы в Вашингтоне погиб ребенок

В результате стрельбы в Вашингтоне погиб ребенок
По факту стрельбы проводится проверка. Фото: pixabay

В результате стрельбы в Вашингтоне, округ Колумбия, погиб ребенок. Кроме того, пять взрослых пострадали.

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию, инцидент произошел в 23.00 пятницы по местному времени (6.00 субботы мск).

По предварительной информации, получившая ранения 6-летняя девочка умерла в больнице. В результате происшествия пострадали пять человек, три мужчины и две женщины. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Петербурге в Калининском районе города между двумя компаньонами произошел конфликт, в результате которого один из них уехал в больницу с пулевым ранением.

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