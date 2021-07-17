Вирусолог рассказал, когда закончится третья волна коронавируса

Врач-вирусолог Евгений Тимаков заявил, что третья волна коронавируса, которая сейчас в России находится в самом разгаре, продлится дольше, чем предполагалось.

«Эта третья волна будет у нас длительной, растянутой по времени минимум на три месяца», — цитирует его ТАСС.

По его словам, в России третья волна началась до того, ее объявили в ВОЗ. Также он отметил, что смертность от ковида в РФ превышает общемировую в 30 раз.

По прогнозам вирусолога, сейчас можно не ждать снижения уровня заболеваемости.

С начала пандемии в России выявлено 5 907 999 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 146 868 летальных исходов, выздоровели 5 300 908 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые из Великобритании провели исследования, в рамках которого выявили основные осложнения при заболевании коронавирусом. В нем приняли участие более 70 тысяч пациентов.