Жара до +31 градуса ожидается в Петербурге в воскресенье

Жара до +31 градуса ожидается в Петербурге в воскресенье
Такая погода ждет петербуржцев. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В воскресенье, 18 июля, в Петербурге вновь ожидается аномально жаркая погода.

Ночью и днем обойдется без осадков. Однако вечером местами пройдет кратковременный дождь и прогремит гроза.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ночью столбики термометров покажет +17…+19 градусов. Днем температура воздуха будет на уровне +29…31 градусов.

Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что июнь 2021 года в Петербурге побил 70-летний рекорд по засухе. За месяц в городе на Неве выпало всего 32% осадков от месячной нормы — 22,1 миллиметра дождя.

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