Более полумиллиона петербуржцев подхватили COVID с начала пандемии

Пандемия коронавируса в Петербурге поставила новый рекорд — за все время в городе заболели полмиллиона местных жителей.

Об этом стало известно в субботу, 17 июля. Как свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с болезнью, в городе за все время пандемии зафиксировано уже 501 694 случая заражения. Из них за последние сутки прибавились к статистике 1 957 инфицированных.

За последние 24 часа также скончались 105 пациентов с COVID-19. Общее число летальных исходов с начала пандемии составляет 18 123 человек. Побороть болезнь смогли 479 243 горожан.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России за сутки коронавирус выявили у 25 116 человек. За весь период пандемии в стране было выявлено 5 933 115 случаев заболевания COVID-19 в 85 регионах. К летальному исходу болезнь привела в 787 случаях, с начала пандемии болезнь унесла жизни 147 655 человек.