В России за сутки коронавирус выявили у 25 116 человек

В России за сутки коронавирус выявили у 25 116 человек
Россия продолжает проводить тесты на коронавирус. Фото: Администрация Петербурга

Пандемия продолжается во всем мире вот уже больше года, данные об инфицированных COVID-19 обновляются ежедневно. В России за минувшие сутки болезнь подтвердилась у 25 116 человек.

Об этом стало известно сегодня, 17 июля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, всего, по последним данным, за весь период пандемии в России было выявлено 5 933 115 случаев заболевания коронавирусом в 85 регионах.

К летальному исходу болезнь привела в 787 случаях, с начала пандемии болезнь унесла жизни 147 655 человек. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровел 21 437 человек, всего в стране болезнь смогли побороть 5 322 345 граждан.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые из Великобритании провели исследования, в рамках которого выявили основные осложнения при заболевании коронавирусом.

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