Немецкая компания запустит автобусы между Петербургом и Великим Новгородом

Немецкая транспортная компания FlixBus вместе с новгородским перевозчиком «ФАБУС» выводит брендированные автобусы на маршрут между Петербургом и Великим Новгородом.

Немецкая компания, осуществляющая автобусные рейсы в Европе и США, выходит на российский рынок. Как сообщили в пресс-службе FlixBus, в России компания намерена освоить четыре направления: Москва, Петербург, Великий Новгород и Калининград.

Первым маршрутом станет «Петербург — Великий Новгород». Билеты поступят в продажу с 23 июля. Один будет стоить 300 рублей. Стоит отметить, что по сравнению с другими перевозчиками эта цена самая низкая.

Из Петербурга автобусы будут отправляться с автовокзала на Обводном канале в 17:30. Обратный рейс будет отходить с автовокзала на Октябрьской улице в 8:50.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургских перевозчиков ждут новые условия обслуживания автобусных маршрутов.