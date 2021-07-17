Полиция начнет охоту за болельщиками Евро-2020, оставшимися в Петербурге

Искать "заблудившихся" фанатов будут в хостелах, гостиницах и отелях. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Искать "заблудившихся" фанатов будут в хостелах, гостиницах и отелях. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Полицейские проведут рейд по поиску иностранных болельщиков Евро-2020, которые так и не вернулись на родину после чемпионата.

Начиная с понедельника, 19 июля, полиция развернет в Петербурге крупную операцию «Мигрант». Искать будут футбольных фанатов, приехавших болеть за свои страны на матчах Евро-2020, которые принимала Северная столица. Многие решили домой не возвращаться, сообщает «Петербургский дневник».

Все гости чемпионата Европы по футболу должны были покинуть город на Неве до 12 июля. Исключение — болельщики с вескими причинами для задержки. Во всех остальных случаях иностранцам грозит ответственность.

Искать «заблудившихся» фанатов будут в хостелах, гостиницах и отелях.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург ради Евро-2020 посетили 133 тысячи болельщиков.