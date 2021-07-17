Полиция начнет охоту за болельщиками Евро-2020, оставшимися в Петербурге

Полицейские проведут рейд по поиску иностранных болельщиков Евро-2020, которые так и не вернулись на родину после чемпионата.
Начиная с понедельника, 19 июля, полиция развернет в Петербурге крупную операцию «Мигрант». Искать будут футбольных фанатов, приехавших болеть за свои страны на матчах Евро-2020, которые принимала Северная столица. Многие решили домой не возвращаться, сообщает «Петербургский дневник».
Все гости чемпионата Европы по футболу должны были покинуть город на Неве до 12 июля. Исключение — болельщики с вескими причинами для задержки. Во всех остальных случаях иностранцам грозит ответственность.
Искать «заблудившихся» фанатов будут в хостелах, гостиницах и отелях.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург ради Евро-2020 посетили 133 тысячи болельщиков.