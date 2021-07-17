Из пруда в Купчино достали утопленника

Из пруда в Купчино достали утопленника
Местные жители пишут, что экстренные службы достали на берег утонувшего человека. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Во Фрунзенском районе очевидцы сообщили, что в пруду в парке Героев-Пожарников утонул человек.

Кадры с места происшествия опубликовали в VK-сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Местные жители пишут, что экстренные службы достали на берег утонувшего человека. Его личность устанавливается.

«Утопленника достали из пруда в парке Героев Пожарных», — говорится в подписи к публикации.

На месте происшествия, судя по фотографиям, работают сотрудники правоохранительных органов. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за сутки в Петербурге вытащили из воды тела троих человек. Тела мужчин обнаружили в пятницу, 16 июля, сразу в нескольких районах города. Первая заявка поступила правоохранителям от дома дома №8 по Набережной Кутузова.

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