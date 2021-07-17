При массовой стрельбе в Портленде пострадали восемь человек

При массовой стрельбе в Портленде пострадали восемь человек
Место происшествия огорожено, идет расследование нападения. Фото: Pixabay

В американском городе Портленд (штат Орегон) неизвестный устроил массовую стрельбу. С ранениями госпитализированы восемь человек.

Как сообщается на сайте городской полиции, восемь пострадавших доставлены в больницу после стрельбы. Один из них в тяжелом состоянии, его ранения представляют опасность для жизни.

По информации правоохранителей, устроивший стрельбу преступник скрылся с места происшествия до прибытия полицейских. Место происшествия огорожено, идет расследование нападения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в результате стрельбы в Вашингтоне погиб ребенок. По предварительной информации, получившая ранения 6-летняя девочка умерла в больнице. В результате происшествия пострадали пять человек, три мужчины и две женщины.

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