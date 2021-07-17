Врачи назвали неочевидные симптомы рака легких

На рак легких также могут указывать боли в руке и области плеча. Фото: Pixabay

На рак легких также могут указывать боли в руке и области плеча. Фото: Pixabay

Британские врачи назвали неочевидные признаки рака легких. Отмечается, что его довольно трудно диагностировать в начале заболевания

Как сообщает Express, самыми распространенными признаками онкологии легких являются долгий кашель, боли в груди и отдышка. Среди редких симптомов врачи выделяют изгиб ногтя на кончике пальца. На рак легких также могут указывать боли в руке и области плеча, потому что этот тип рака затрагивает нервную систему.

Также о раке легких могут говорить хрипота или другие изменения голоса, непрекращающаяся жажда, частое мочеиспускание и опущенные веки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач назвала признак рака, который встречается лишь у мужчин. Она отметила, что речь идет о шелушении и зуде кожных покровов головы.