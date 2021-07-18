МВД России займется внедрением экспресс-тестов для выявления пьяных

МВД России займется внедрением экспресс-тестов для выявления пьяных
Использование таких тестов поможет снизить временные затраты при проверке автомобилистов сотрудниками полиции. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В полиции думают о внедрении экспресс-тестов на содержание в алкоголя, которые помогут обнаруживать пьяных за рулем.

Сейчас в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» работают над вопросом применения экспресс-тестов на спиртное. Об этом сообщает ТАСС.

Использование таких тестов поможет снизить временные затраты при проверке автомобилистов сотрудниками полиции, исключить субъективность и предотвратить конфликты.

Если человек откажется проходить освидетельствование на алкоголь, он будет вынужден отправиться на медосвидетельствование.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что юрист предупредил россиян о грозящих лишением наследства ошибках. Часто из-за незнания законов россияне делают ошибки, которые могут их лишить наследства. Об этом заявила юрист Светлана Петропольская.

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