Юрист предупредил россиян о грозящих лишением наследства ошибках

Часто из-за незнания законов россияне делают ошибки, которые могут их лишить наследства. Об этом заявила юрист Светлана Петропольская.

Так незнание юридических нюансов и не обращение к юристу или нотариусу приводит к потери наследства. Закон имеет множество различных тонкостей, поэтому не стоит «гуглить», а лучше сразу обращаться в нотариальную контору, отмечает юрист. Об этом сообщает «Прайм».

Иногда наследники пропускают сроки вступления в наследство, и обычно это происходит не по уважительным причинам. Как раз из-за этого наследник может быть признан недостойным.