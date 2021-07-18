Юрист предупредил россиян о грозящих лишением наследства ошибках

Юрист предупредил россиян о грозящих лишением наследства ошибках
Закон имеет множество различных тонкостей. "Фото: Baltphoto
Часто из-за незнания законов россияне делают ошибки, которые могут их лишить наследства. Об этом заявила юрист Светлана Петропольская.
Так незнание юридических нюансов и не обращение к юристу или нотариусу приводит к потери наследства. Закон имеет множество различных тонкостей, поэтому не стоит «гуглить», а лучше сразу обращаться в нотариальную контору, отмечает юрист. Об этом сообщает «Прайм».
Иногда наследники пропускают сроки вступления в наследство, и обычно это происходит не по уважительным причинам. Как раз из-за этого наследник может быть признан недостойным.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что журналисты подсчитали, какое наследство осталось после смерти актера и режиссера Владимира Меньшова. Приблизительной суммой поделились на «Дни.ру». Артист скончался из-за последствий коронавируса.
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