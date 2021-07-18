NASA сообщило о новых местах утечки воздуха в российском модуле МКС

Летом прошлого года на МКС была похожая проблема. Фото: pixabay

Летом прошлого года на МКС была похожая проблема. Фото: pixabay

Специалисты из России и США выявили новые места утечки воздуха в российском модуле «Звезда» МКС. Об этом заявил директор NASA Дэвид Уэст.

Так эксперты определили несколько возможных мест. Их заделали герметиком. Об этом сообщает РИА «Новости».

Однако это пока не снизило темп утчеки кислорода. Эта утечка на данный момент не угрожает безопасности космонавтов, отметил Уэст.

Летом прошлого года на МКС была похожая проблема. Экипаж изолировали.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Роскосмос» втрое сократил расстояние сближения МКС с космомусором. Неизвестный объект, который отнесли к космическому мусору, пролетит намного ближе к Международной космической станции, чем сообщалось ранее. Это данные Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве.