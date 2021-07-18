Дождь и гроза ожидаются в Петербурге вечером 18 июля

Дождь и гроза ожидаются в Петербурге вечером 18 июля
Вечером погода изменится, сообщает синоптик «Центра «ФОБОС» Михаил Леус. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Сегодня ,18 июля, вечером в Северной столице будут кратковременные дожди. Температура воздуха станет прохладнее, чем на неделе. Однако днём всё равно будет жарковато.

+30 градусов ожидается сегодня днём. Вечером погода изменится, сообщает синоптик «Центра «ФОБОС» Михаил Леус.

«На погоду повлияет Карельский циклон. Днём будет жарко, а к вечеру похолодает. Вечером будет ветер, местами грозы. После восьми часов вечера пройдут кратковременные дожди, отметил Леус.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в воскресенье, 18 июля, в Петербурге вновь ожидается аномально жаркая погода. Ночью и днем обойдется без осадков. Однако вечером местами пройдет кратковременный дождь и прогремит гроза. По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ночью столбики термометров покажет +17…+19 градусов.

дожди жара погода прогноз погоды санкт-петербург


 

Новости партнеров
Режиссер и бывший муж Пугачевой скончался от коронавируса
Режиссер и бывший муж Пугачевой скончался от коронавируса
Боярского госпитализировали с COVID-19 в Петербурге
Боярского госпитализировали с COVID-19 в Петербурге
В Петербурге начали действовать новые коронавирусные ограничения
В Петербурге начали действовать новые коронавирусные ограничения
В Финском заливе утонул 15-летний подросток
В Финском заливе утонул 15-летний подросток
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Ночлежка» построит в Ленобласти приют для бездомных
Дождь и гроза ожидаются в Петербурге вечером 18 июля
Путин предложил освободить семьи с детьми от налога при продаже жилья
Треть россиян не поддерживает идею четырехдневной рабочей недели
Терапевты пояснили, почему пожилые легче переносят COVID-вакцину
Врач предупредил об опасности кондиционеров для иммунитета в жару
В России продлили срок действия паспортов, подлежащих замене
Диетолог посоветовала не есть на завтрак в жару кашу