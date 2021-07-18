«Ночлежка» построит в Ленобласти приют для бездомных

«Ночлежка» построит в Ленобласти приют для бездомных и людей с инвалидностью.

Там смогут жить 15 человек. В здании будет все необходимое, а во дворе будет сад, скамейки и, возможно, даже пруд. Построить дом для бездомных планируют в течении года. Это разгрузит «Ночлежку» на Боровой. Туда смогут заселиться более 40 человек. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава организации Григорий Свердлин.

«Ночлежка» давно хотела организовать приют за городом. Свердинн отметил, что бездомным в городе тоскливо без природы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что подопечные «Ночлежки» получат прививку от ковида. В Петербурге продолжается вакцинация от коронавируса. Прививку от коронавирусной инфекции получили люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Вакцинацию прошли посетители приюта для бездомных «Ночлежка».