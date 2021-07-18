В Кингисеппе восстанавливают памятник героям-партизанам

В Кингисеппе реконструируют памятник героям-партизанам и подпольщикам.
Работу завершат следующим летом. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кингисеппского района.
В первую очередь, займутся реконструкцией ступенек на братском захоронении. Отреставрировать памятник очень долго просили местные жители. Деньги на это есть. Подрядчик, ООО «Музейные технологии», демонтировал каменные ступени, отшлифовали их. В скором времени укрепят основание и вернут ступени на место.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургским муниципалам разрешили ухаживать за памятниками. В Петербурге органам местного самоуправления разрешили проводить работу по благоустройству объектов культурного наследия. Законопроект в третьем, окончательном, чтении одобрили депутаты петербургского Законодательного Собрания.