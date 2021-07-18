Росстат отметил рост смертности от наркотиков на 60%

В России уровень смертности от употребления наркотиков в 2020 году вырос на 60%.

На это указывают данные Росстата. Так, в прошлом от наркотиков умерли более 7,3 тысяч человек, а в 2019 году — 4,5 тысячи человек. Об этом сообщает РБК.

Росстат сгруппировал данные по 300 причинам смерти. Впервые в них указали COVID-19. Специалисты считают, что вирус усиливал течение других болезней. От болезней кровообращения скончалось 11%, от пневмонии 140%

Другими основными причинами смертности среди жителей России стали наркотики и спиртное. В 2020 году более 50 тысячи человек умерли от алкоголя. Это на 6% больше, чем два года назад.

В прошлом году 5,2% от общего числа смертей были вызваны наркотиками.