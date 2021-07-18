Петербуржцев предупредили о сильном ветре

В Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает главное управление МЧС по городу.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», вечером 18 июля ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 16 метров в секунду. Высота волн 0,5-1,0 м.

Спасатели призвали местных жителей обходить рекламные щиты, шаткие строения, а также деревья и дома с неустойчивой кровлей. Рекомендуется закрыть окна, а транспортные средства припарковать в безопасном месте или отставить в гараже.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в пятницу, 21 мая, в Петербурге ожидается облачная погода, временами пройдут осадки в виде дождя.