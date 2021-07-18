В Петербурге зафиксировано 1 941 новый случай коронавируса

В Петербурге зафиксировано 1 941 новый случай коронавируса
Обычно долгое протекание коронавируса встречается у тех, у кого ослаблен иммунитет. Фото: pixabay

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие 24 часа, в Петербурге выявлено 1 941 новый случай заражения коронавирусом. Об этом стало известно в воскресенье, 18 июля.

В России за сутки зафиксировано 25 018 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11,3 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировали 764 летальных исхода. При этом 18 886 человек смогли вылечиться от инфекции. Северная столица занимает третье место по суточному приросту в России. На первом – Москва, на втором — Московская область.

С начала пандемии в стране выявлено 5 958 133 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 148 419 летальных исходов, выздоровел пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.

ковид коронавирус статистика


 

Новости партнеров
Режиссер и бывший муж Пугачевой скончался от коронавируса
Режиссер и бывший муж Пугачевой скончался от коронавируса
В Петербург привезли партию
В Петербург привезли партию "КовиВака", но привиться им нельзя
Кому положен медотвод от прививки против коронавируса
Кому положен медотвод от прививки против коронавируса
В Петербурге начали действовать новые коронавирусные ограничения
В Петербурге начали действовать новые коронавирусные ограничения
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Сбербанк предупредил россиян о всплеске мошенничества
Спасатели потушили вспыхнувший частный дом в Тихвине
Коронавирус унес жизни 101 петербуржца за сутки
В Ленобласти еще 246 человек заболели коронавирусом
Мясников оценил необходимость прививаться россиянам с антителами
В Петербурге задержали каршеринг с наркотиками
В Петербурге зафиксировано 1 941 новый случай коронавируса
В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали почти 30 тысяч человек