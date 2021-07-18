В Петербурге зафиксировано 1 941 новый случай коронавируса

Обычно долгое протекание коронавируса встречается у тех, у кого ослаблен иммунитет. Фото: pixabay

Обычно долгое протекание коронавируса встречается у тех, у кого ослаблен иммунитет. Фото: pixabay

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие 24 часа, в Петербурге выявлено 1 941 новый случай заражения коронавирусом. Об этом стало известно в воскресенье, 18 июля.

В России за сутки зафиксировано 25 018 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11,3 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировали 764 летальных исхода. При этом 18 886 человек смогли вылечиться от инфекции. Северная столица занимает третье место по суточному приросту в России. На первом – Москва, на втором — Московская область.

С начала пандемии в стране выявлено 5 958 133 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 148 419 летальных исходов, выздоровел пациентов.

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