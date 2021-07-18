Ленинградская область засияла на Останкинской башне

Ленинградская область засияла на Останкинской башне
Логотип на башне сияет сине-белыми огнями. Фото: скрин группы "Туризм в Ленинградской области" "ВКонтакте".

На Останкинской башне в столице засияла одна из жемчужин Серебряного ожерелья.

В месяца на главной телебашне России будет светиться логотип межрегионального историко-культурного и туристского проекта «Серебряное ожерелье России» и адрес туристского портала области. На нем можно найти идея для отдыха в 47 регионе. Об этом сообщает Комитет Ленинградской области по туризму.

Логотип на башне сияет сине-белыми огнями.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что отели Кубани из-за отсутствия полномочий не смогут выселять уклоняющихся от вакцинации туристов. Однако туристу может грозить штраф до 30 тысяч рублей. Как сообщает оперативный штаб Краснодарского края, отели не уполномочены выселять туристов. Ответственность за несоблюдение условия подписанного согласия лежит на постояльце.

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