Пьяный мужчина устроил стрельбу из окна во Всеволожском районе

Во Всеволожском районе задержан мужчина, стрелявший из окон своей квартиры из пневматического оружия.

Инцидент произошел 16 июля. В полицию обратился житель деревни Гарболово Всеволожского района. Мужчина рассказал, что его сосед стрелял из окна своей квартиры предположительно из пневматического оружия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции задержали мужчину 1976 года рождения. У него был изъят пневматический пистолет.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

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