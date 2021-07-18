Жильцы дома Маршала Казакова потушили балкон

Жильцы дома Маршала Казакова потушили балкон
Спасатели оперативно прибыли на место ЧП. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В воскресенье, 18 июля, в Красносельском районе произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 12:07. Спасатели прибыли по адресу улица Маршала Казакова, дом 68, корп. 1

На 11 этаже жилого дома балкон площадью 3 квадратных метра выгорел по всей площади. Пожар ликвидирован жильцами до прибытия МЧС.

Информации о пострадавших не поступало. В ликвидации пожара участвовали три единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кировском районе пожарные боролись со вспыхнувшем в подвале мусором. Для того, чтобы потушить пожар пришлось привлечь от МЧС две единицы техники и 10 человек личного состава.

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