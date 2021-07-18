Жильцы дома Маршала Казакова потушили балкон

В воскресенье, 18 июля, в Красносельском районе произошел пожар.
Сообщение о возгорании поступило в 12:07. Спасатели прибыли по адресу улица Маршала Казакова, дом 68, корп. 1
На 11 этаже жилого дома балкон площадью 3 квадратных метра выгорел по всей площади. Пожар ликвидирован жильцами до прибытия МЧС.
Информации о пострадавших не поступало. В ликвидации пожара участвовали три единицы техники и 15 человек личного состава.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кировском районе пожарные боролись со вспыхнувшем в подвале мусором. Для того, чтобы потушить пожар пришлось привлечь от МЧС две единицы техники и 10 человек личного состава.