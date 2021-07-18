Менеджер МакSим резко ответила на сообщения о состоянии певицы

Менеджер певицы Марины Максимовой, также известной как МакSим, Маргарита Соколова прокомментировала информацию об отказе легкого у артистки.

Она отметила, что такую информацию по закону запрещено выдавать без согласия родственников. Представитель певицы попросила не верить фейкам о состоянии артистки и дождаться официальной информации, которая должна быть в понедельник, так как у врачей сейчас выходные.

«Я не знаю, кто опять сбросил инфу про состояние Марины. Такую информацию даже по закону запрещено выдавать без согласия на то родственников»— написала Соколова в Instagram.

Она также добавила, что Марина находится под наблюдением, ей оказывается вся необходимая помощь.

В середине июня стало известно о госпитализации 38-летней исполнительницы. Певица попала в больницу после концерта в Казани. Сначала нее выявили 40%-нтное поражение легких, при этом тест на коронавирус оказался отрицательным. МакSим, подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что состояние заболевшей коронавирусом певицы Марины Абросимовой, известной под псевдонимом МакSим, оценивается как крайне тяжелое. Об этом сообщила представитель артистки Яна Богушевская.