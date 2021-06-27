Госпитализированная с коронавирусом МакSим находится в крайне тяжелом состоянии

Состояние заболевшей коронавирусом певицы Марины Абросимовой, известной под псевдонимом МакSим, оценивается как крайне тяжелое. Об этом сообщила представитель артистки Яна Богушевская.

Как передает РЕН ТВ, Богушевская заявила, что доверять стоит только официальным заявлениям о состоянии певицы. Она опровергла данные о том, что МакSим перевели экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО) из-за того, что аппарат искусственной вентиляции легких не справляется.

Она обратилась с просьбой понять позицию родных о том, что каждый человек имеет право на приватность. Богушевская подчеркнула, что сейчас ни она, ни семья МакSим не могут дать какие-то подробные комментарии о здоровье певицы.

Представитель МакSим также заявила, что публикации в Сети о состоянии артистки могут быть спекуляциями и фейками, распространяемыми для материальной выгоды.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что состояние певицы МакSим ухудшилось: поражены 80% легких.