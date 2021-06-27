Состояние певицы МакSим ухудшилось: поражены 80 % легких

Состояние певицы МакSим ухудшилось: поражены 80 % легких
Певица Макsим. Фото: www.instagram.com/maksimartist

Реаниматолог Сергей Симбирцев рассказал, что легкие певицы МакSим поражены на 80%.

«Все будет зависеть от других органов и систем», — цитирует его 5-tv.ru.

Специалист также отметил, что искусственная кома — это не приговор.

«Это не приговор, просто надо смотреть, как дальше будет динамика развиваться», — сказал он.

О госпитализации 38-летней исполнительницы стало известно накануне, после концерта в Казани. Сначала нее выявили 40%-нтное поражение легких, при этом тест на коронавирус оказался отрицательным.

МакSим, подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что российская поп-певица МакSим рассказала, почему долгое время не выступала. Своей историей она поделилась в эфире телешоу на канале «Россия 1».Артистка призналась, что в 2019 году попала в ДТП. Тогда она ехала в аэропорт, чтобы успеть на съемки клипа: спешка обернулась аварией.

МакSим певица поражение легких


 

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