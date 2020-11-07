МакSим объяснила, почему перестала выступать

МакSим объяснила, почему перестала выступать
Максим чувствует себя лучше. Фото: https://www.instagram.com/maksimartist/

Певица получили серьезные травмы в аварии и долгое время восстанавливалась.

Российская поп-певица МакSим рассказала, почему долгое время не выступала. Своей историей она поделилась в эфире телешоу на канале «Россия 1».

Артистка призналась, что в 2019 году попала в ДТП. Тогда она ехала в аэропорт, чтобы успеть на съемки клипа: спешка обернулась аварией. В результате Марина Абросимова получила травмы: она не могла встать с кровати без посторонней помощи, хоть и обошлось без переломов. Певица добавила, что во время восстановления поправилась на 15 килограммов.

Теперь Максим чувствует себя намного лучше и готова радоваться поклонников своим творчеством на концертах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что певица Клава Кока попала в ДТП: она жалуется на головокружения. Девушка надеется, что у нее нет сотрясения.

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