МакSим объяснила, почему перестала выступать

Певица получили серьезные травмы в аварии и долгое время восстанавливалась.

Российская поп-певица МакSим рассказала, почему долгое время не выступала. Своей историей она поделилась в эфире телешоу на канале «Россия 1».

Артистка призналась, что в 2019 году попала в ДТП. Тогда она ехала в аэропорт, чтобы успеть на съемки клипа: спешка обернулась аварией. В результате Марина Абросимова получила травмы: она не могла встать с кровати без посторонней помощи, хоть и обошлось без переломов. Певица добавила, что во время восстановления поправилась на 15 килограммов.

Теперь Максим чувствует себя намного лучше и готова радоваться поклонников своим творчеством на концертах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что певица Клава Кока попала в ДТП: она жалуется на головокружения. Девушка надеется, что у нее нет сотрясения.