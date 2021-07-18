На перекрестке Кирочной и Восстания не смогли разъехаться иномарка и самокат

На перекрестке Кирочной и Восстания не смогли разъехаться иномарка и самокат
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В воскресенье, 18 июля, в центре Петербурга произошло ДТП с участием легкового автомобиля и самоката.

На перекрестке Кирочной и Восстания столкнулись иномарка Volkswagen Polo и самокат.

По словам очевидцев, инцидент произошел около пешеходного перехода. На место происшествия прибыла скорая.

«На перекрёстке Кирочной и Восстания. Поло похоже сбил самокат», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что полиция проводит доследсвенную проверку после смертельного ДТП в Волховском районе Ленобласти. В результате ДТП водитель «Фольксвагена» от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия.

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