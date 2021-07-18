В начале рабочей недели в Петербурге немного похолодает

Такая погода не мешает петербуржцам проводить время на улице. Фото: Baltphoto

Такая погода не мешает петербуржцам проводить время на улице. Фото: Baltphoto

После затяжной аномальной жары в Петербурге немного похолодает.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 19 июля ожидается облачная погода. Температура воздуха немного снизится.

В ночное время суток столбики термометров достигнут +19 градусов. Возможны кратковременные дожди, днем температура воздуха не будет достигать более +25 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду. Атмосферное давление ночью будет меняться мало, днем слабо расти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что июнь 2021 года в Петербурге побил 70-летний рекорд по засухе. За месяц в городе на Неве выпало всего 32% осадков от месячной нормы — 22,1 миллиметра дождя.