В Кировском районе нашли боеприпасы времен ВОВ

Специалисты ОМОН изъяли боеприпас. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Специалисты ОМОН изъяли боеприпас. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

У жилых домов на проспекте Ветеранов нашли боеприпасы времен Великой Отечественной войны, угрозы жизни людей нет.

В субботу, 17 июля местный житель обнаружил ржавые металлические предметы, похожие на боеприпасы, сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Прибывшие на место сотрудники ОМОН установили, что это три сильно проржавевших артиллерийских снаряда времен войны

Боеприпасы были вывезены на специализированный полигон в Ленобласти и были уничтожены.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что боеприпасы были найдены в поселке Лесное. Местный житель сообщил об этом в правоохранительные органы. В ходе выезда в лесном массиве в 3 км от поселка Лесное обнаружены и изъяты предметы вооружения времен ВОВ.