На Петербург обрушатся грозы, град и ливни вечером 18 июля

Городские спасатели предупредили петербуржцев об ухудшении погодных условий. На Северную столицу обрушатся грозы, ливень с градом и сильный ветер.

Об этом сообщило петербургское управление МЧС со ссылкой на данные «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Погода резко ухудшится уже в ближайшие часы. В город придут грозы, ливень и град. Вместе с этим ожидается шквалистое усиление ветра — его порывы достигнут 20 метров в секунду.

Ведомство обратилось к горожанам с рекомендацией оставаться дома, закрыть окна и держаться подальше от шатких конструкций, рекламных щитов и домов с неустойчивой кровлей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые нашли два объяснения аномальной жары в Петербурге.