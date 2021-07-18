На Петербург обрушатся грозы, град и ливни вечером 18 июля

На Петербург обрушатся грозы, град и ливни вечером 18 июля
В Петербурге обещают грозы. Фото: unsplash

Городские спасатели предупредили петербуржцев об ухудшении погодных условий. На Северную столицу обрушатся грозы, ливень с градом и сильный ветер.

Об этом сообщило петербургское управление МЧС со ссылкой на данные «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Погода резко ухудшится уже в ближайшие часы. В город придут грозы, ливень и град. Вместе с этим ожидается шквалистое усиление ветра — его порывы достигнут 20 метров в секунду.

Ведомство обратилось к горожанам с рекомендацией оставаться дома, закрыть окна и держаться подальше от шатких конструкций, рекламных щитов и домов с неустойчивой кровлей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые нашли два объяснения аномальной жары в Петербурге.

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