Поезд насмерть сбил подростка в наушниках в Ленобласти

Следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего. Фото: Северо-Западное управление на транспорте СК

Следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего. Фото: Северо-Западное управление на транспорте СК

Следователи открыли уголовное дело после гибели 17-летнего подростка, попавшего под поезд на железнодорожных путях в Кировском районе области.

Как сообщает Северо-Западное управление на транспорте СК, уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации объектов железнодорожного транспорта.

Трагедия произошла накануне около 23 часов на 34-м километре перегона железнодорожных станций «Пелла — Саперное». Мальчик 2003 года рождения шел по путям в наушниках и не услышал приближающийся грузовой поезд. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Подросток погиб на месте.

Следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после смертельного ДТП в Волховском районе проводится проверка.