Поезд насмерть сбил подростка в наушниках в Ленобласти

Поезд насмерть сбил подростка в наушниках в Ленобласти
Следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего. Фото: Северо-Западное управление на транспорте СК

Следователи открыли уголовное дело после гибели 17-летнего подростка, попавшего под поезд на железнодорожных путях в Кировском районе области.

Как сообщает Северо-Западное управление на транспорте СК, уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации объектов железнодорожного транспорта.

Трагедия произошла накануне около 23 часов на 34-м километре перегона железнодорожных станций «Пелла — Саперное». Мальчик 2003 года рождения шел по путям в наушниках и не услышал приближающийся грузовой поезд. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Подросток погиб на месте.

Следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после смертельного ДТП в Волховском районе проводится проверка.

гибель подростка ленобласть наезд поезда ск


 

Новости партнеров
ВОЗ о вакцинации от ковида: не спешите с повторной прививкой и не смешивайте препараты
ВОЗ о вакцинации от ковида: не спешите с повторной прививкой и не смешивайте препараты
Смольный отреагировал на десятки
Смольный отреагировал на десятки "погибших" велосипедистов у собора
В Петербург привезли партию
В Петербург привезли партию "КовиВака", но привиться им нельзя
В Петербурге начали действовать новые коронавирусные ограничения
В Петербурге начали действовать новые коронавирусные ограничения
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Штормовое предупреждение объявили в Ленобласти из-за ливня и шквалистого ветра
Международная математическая олимпиада открылась в Петербурге
Поезд насмерть сбил подростка в наушниках в Ленобласти
На Петербург обрушатся грозы, град и ливни вечером 18 июля
Больница Святителя Луки завершает прием ковид-пациентов
На Куйбышева автобус врезался в BMW
Ученые нашли два объяснения аномальной жары в Петербурге
Вечером в воскресенье в Петербурге ожидается ветер до 15-20 метров в секунду