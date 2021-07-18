Поезд насмерть сбил подростка в наушниках в Ленобласти

Следователи открыли уголовное дело после гибели 17-летнего подростка, попавшего под поезд на железнодорожных путях в Кировском районе области.
Как сообщает Северо-Западное управление на транспорте СК, уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации объектов железнодорожного транспорта.
Трагедия произошла накануне около 23 часов на 34-м километре перегона железнодорожных станций «Пелла — Саперное». Мальчик 2003 года рождения шел по путям в наушниках и не услышал приближающийся грузовой поезд. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Подросток погиб на месте.
Следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего.
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