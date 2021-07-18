«Яхта победила»: в Кронштадте КамАЗ с краном перевернулся под весом яхты

&#171;Яхта победила&#187;: в Кронштадте КамАЗ с краном перевернулся под весом яхты
Яхта перевернула КамАЗ с краном. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Кронштадте произошла необычная авария: КамАЗ едва не свалился с пристани, спуская яхту на воду.

Все случилось в воскресенье рядом с летней пристанью и жилым комплексом «Флоренция». Кадры с места происшествия появились в VK-сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

КамАЗ с краном-манипулятором спускал яхту на воду, но что-то пошло не так. Яхта все-таки оказалась на воде, но едва не утащила с собой большегруз. Машина встала на заднюю часть, а кран завалился на судно. Автор публикации отметил, что в схватке победила яхта.

О пострадавших не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на перекрестке Кирочной и Восстания не смогли разъехаться иномарка и самокат. По словам очевидцев, инцидент произошел около пешеходного перехода.

авария камаз кран кронштадт яхта


 

Новости партнеров
В Петербурге на прошлой неделе клещи покусали 43 человека
В Петербурге на прошлой неделе клещи покусали 43 человека
В Финском заливе утонул 15-летний подросток
В Финском заливе утонул 15-летний подросток
Кому положен медотвод от прививки против коронавируса
Кому положен медотвод от прививки против коронавируса
В Петербурге прошла ночная репетиция парада ВМФ
В Петербурге прошла ночная репетиция парада ВМФ
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Коллективный иммунитет к COVID-19 у россиян достиг 60%
Ветер поднял пыльную бурю на Марсовом поле
Микроавтобус с легковушкой вылетели за ограждение на трассе М-11
Биотехнолог предупредил об опасности «длинного» коронавируса
YouTube игнорирует требования Роскомнадзора удалить фейки
«Ростех» показал фото носовой части новейшего истребителя
Из-за ветра на Неве столкнулись два военных корабля
«Яхта победила»: в Кронштадте КамАЗ с краном перевернулся под ...