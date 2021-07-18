«Яхта победила»: в Кронштадте КамАЗ с краном перевернулся под весом яхты

В Кронштадте произошла необычная авария: КамАЗ едва не свалился с пристани, спуская яхту на воду.

Все случилось в воскресенье рядом с летней пристанью и жилым комплексом «Флоренция». Кадры с места происшествия появились в VK-сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

КамАЗ с краном-манипулятором спускал яхту на воду, но что-то пошло не так. Яхта все-таки оказалась на воде, но едва не утащила с собой большегруз. Машина встала на заднюю часть, а кран завалился на судно. Автор публикации отметил, что в схватке победила яхта.

О пострадавших не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на перекрестке Кирочной и Восстания не смогли разъехаться иномарка и самокат. По словам очевидцев, инцидент произошел около пешеходного перехода.