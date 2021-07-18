Ветер поднял пыльную бурю на Марсовом поле

Петербуржцы дождались непогоды — в город пришли дожди и шквалистый ветер. Перед осадками в центре Петербурга бушевала пыльная буря.

Как сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на читателей, резко начавшийся сильный ветер поднял в воздух пыль на Марсовом поле. Во время пыльной бури порывы ветра пригнули к земле деревья и кусты. Со слов очевидцев, ветер был настолько сильным, что мог даже сбить с ног.

Дождь в городе начался после восьми часов вечера. В МЧС горожан предупреждали о грозе, ливне с градом и шквалистом ветре, но раскатов грома пока не слышно, равно как и не видно града.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Петербург обрушатся грозы, град и ливни вечером 18 июля. Вместе с этим ожидается шквалистое усиление ветра — его порывы достигнут 20 метров в секунду.