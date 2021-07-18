Сильный ветер выбил стекло в окне исторического дома в Петербурге

Ветер разбил стекло в окне дома. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Ветер разбил стекло в окне дома. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Вечером воскресенья, 18 июля, в Северной столице поднялся шквалистый ветер. Порывы выбили стекло в историческом доме в центре города.

Очевидцы опубликовали снимки выбитого стекла в VK-сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на 7-й Советской улице, дом №28.

Местные жители рассказали, что во время сильного ветра разбилось стекло окна исторического дома. Автор публикации предположил, что стекло выбило на шестом этаже. Полетевшее вниз стекло повредило припаркованные внизу автомобили. Люди не пострадали.

В МЧС горожан предупреждали о грозе, ливне с градом и шквалистом ветре, но раскатов грома пока не слышно, равно как и не видно града.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ветер поднял пыльную бурю на Марсовом поле.