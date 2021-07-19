Британские врачи рассказали, как распознать диабет по ладоням

Британские врачи рассказали, как распознать диабет по ладоням
Если синдром есть, то пальцы рук не соприкоснутся. Фото: pixabay

Из-за недостаточного контроля уровня сахара в крови у человека может начаться диабетический синдром жесткой руки, который также называется диабетической хироартропатией.

Как сообщает Daily Express, диабетический синдром жесткой руки является кожным заболеванием. Оно проявляется в виде ограниченной подвижности суставов рук и пальцев.

При заболевании у пациентов начинается скованность в мизинце, после чего она может распространиться на всю руку. Медики подчеркивают, что кожа при этом может ощущаться утолщенной или восковой.

Чтобы выявить заболевание, необходимо свести ладони вместе. Если синдром есть, то пальцы рук не соприкоснутся, в этом случае следует обратиться к врачу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врачи назвали неочевидные симптомы рака легких.

диабет здоровье синдром жесткой руки


 

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