Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы

Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы
Певица Макsим. Фото: www.instagram.com/maksimartist

Генеральный менеджер певицы МакSим Маргарита Соколова рассказала о состоянии артистки.

«Врачи пока не дают прогнозов, никаких гарантий. Состояние то туда качается, то сюда. Как на самом деле сейчас, я не могу сказать. Стабильно тяжело состояние, с какими-то минимальными улучшениями, по крайней мере, на вчерашний день», — цитирует ее телеканал «360».

В середине июня стало известно о госпитализации 38-летней исполнительницы. Певица попала в больницу после концерта в Казани. Сначала нее выявили 40%-нтное поражение легких, при этом тест на коронавирус оказался отрицательным. МакSим, подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что состояние заболевшей коронавирусом певицы Марины Абросимовой, известной под псевдонимом МакSим, оценивается как крайне тяжелое. Об этом сообщила представитель артистки Яна Богушевская.

коронавирус МакSим певица


 

Новости партнеров
Жара превратила Петербург в пустыню с высохшей травой и гибнущими деревьями
Жара превратила Петербург в пустыню с высохшей травой и гибнущими деревьями
Осторожные кровопийцы: как комары выбирают своих жертв
Осторожные кровопийцы: как комары выбирают своих жертв
В Петербург привезли партию
В Петербург привезли партию "КовиВака", но привиться им нельзя
Боярского госпитализировали с COVID-19 в Петербурге
Боярского госпитализировали с COVID-19 в Петербурге
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Васильевском острове на тротуар обрушилась часть балкона
Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы
Стало известно о новых симптомах у болеющих коронавирусом
Пожар в «трешке» тушили в Приморском районе
В Пулково в понедельник нет задержанных рейсов
Британские врачи рассказали, как распознать диабет по ладоням
Диетолог рассказала, в чем польза сезонных фруктов и ягод
Наводнение на западе Германии привело к разливу нефти