В Волосово в гараже отчим убил своего пасынка

В Волосово в гараже отчим убил своего пасынка
Мужчину отчим убил в гараже. Фото: Baltphoto, Велимир Орехов.

В Ленинградской области в Волосовском районе отчим по неосторожности убил своего пасынка.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 18 июля поздно вечером диспетчер скорой медицинской помощи сообщила, что в городе Волосово на улице Суворовской у дома 8 в гараже избит 45-летний мужчина. Пострадавший от полученных травм скончался.

Когда полиция прибыла на место случившегося, то определила, что между 65-летним гражданином и его пасынком, примерно в 22:30, произошел конфликт. Последний, как известно, работал водителем в такси.

Так, в результате конфликта пенсионер ударил мужчину кулаком по голове. Потерпевший упал на землю и ударился. Полученное повреждение привело к смерти на месте происшествия.

65-летнего пожилого мужчину наряд патрульно-постовой службы полиции задержал и доставил в ОМВД.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге отец во время ссоры убил своего сына.

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В Волосово в гараже отчим убил своего пасынка
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