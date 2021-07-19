Во вторник разведут Ладожский мост и перекроют трассу «Кола»

Во вторник разведут Ладожский мост и перекроют трассу «Кола»
Ладожский мост. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

В Ленобласти 20 июля на 45 минут перекроют федеральную трассу Р-21 «Кола». Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Так, в связи с разводкой Ладожского моста, 20 июля в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

В период с 15:00 до 15:45 произведут разводку Ладожского моста. Это будет сделано для того, чтобы вверх по реке прошел парусник «Россия».

Водителей просят учесть эту информацию при планировании маршрутов следования.

Ранее Gazeta.SPb сообщают, что в Петербурге меняют движение трех трамваев.

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