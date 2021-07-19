Петербуржцы сообщили об огромной очереди за получением свидетельства о смерти

Петербуржцы сообщили об огромной очереди за получением свидетельства о смерти
Петербуржцы стоят в очереди перед отделом ЗАГСа на Достоевского. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Петербуржцы сообщили в социальных сетях об огромных очередях в ЗАГСе в центре города. Жители несколько часов ждут получения свидетельства о смерти.

Кадры очередей перед отделом ЗАГСа на улице Достоевского появились в VK-сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». В понедельник там выстроилась многочасовая очередь из желающих получить свидетельство о смерти. Люди стояли на улице порядка трех часов. Многие занимали место с 6 часов утра.

«Почему весь город тянут в одну точку, ЗАГСы городские данные свидетельства не выдают и график их работы не как у всех», — жалуются пользователи.

Добавим, что недавно отдел по регистрации смерти на Достоевского перестал принимать петербуржцев по выходным. Из-за этого горожанам приходится стоять в очередях по будням.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы толпятся в очередях и устраивают потасовки из-за вакцинации.

загс новости СПб очередь свидетельство о смерти


 

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