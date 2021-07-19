Петербуржцы сообщили об огромной очереди за получением свидетельства о смерти

Петербуржцы сообщили в социальных сетях об огромных очередях в ЗАГСе в центре города. Жители несколько часов ждут получения свидетельства о смерти.
Кадры очередей перед отделом ЗАГСа на улице Достоевского появились в VK-сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». В понедельник там выстроилась многочасовая очередь из желающих получить свидетельство о смерти. Люди стояли на улице порядка трех часов. Многие занимали место с 6 часов утра.
«Почему весь город тянут в одну точку, ЗАГСы городские данные свидетельства не выдают и график их работы не как у всех», — жалуются пользователи.
Добавим, что недавно отдел по регистрации смерти на Достоевского перестал принимать петербуржцев по выходным. Из-за этого горожанам приходится стоять в очередях по будням.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы толпятся в очередях и устраивают потасовки из-за вакцинации.