В Агалатово мужчина зашел к соседу в гости: обнаружен гнилой труп

В Ленинградской области, во Всеволожском районе мужчина обнаружил труп своего соседа.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 17 июля, ближе к вечеру в полицию поступил сигнал. Мужчина объяснил, что в деревне Агалатово Всеволожского района в квартире найдено тело 81-летнего мужчины.

Когда правоохранители прибыли на место происшествия, то не сумели отыскать паспорт. Тогда был опрошен 73-летний сосед. Пенсионер рассказал, что 17 июля, примерно в 16:00, пошел проверить своего знакомого, которого в последний раз видел пять дней назад.

Известно, что у пожилого мужчины был ключ. Его ему дала родная сестра скончавшегося, находящаяся в Москве. Сосед вошел внутрь и обнаружил без признаков жизни своего приятеля.

Отмечается, что умерший мужчина жил один, он болел простатитом. На его лице и конечностях были гнилостные изменения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у Ж/Д платформы в сторону КАД нашли гнилой труп мужчины.