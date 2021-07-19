Водолазы вытащили из Невы мертвого гражданина Узбекистана

В Ленинградской области подводные работы водолазов привели к тому, что из Невы достали гражданина Узбекистана.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 17 июля полицейским сообщили, что в деревне Новосаратовка на берегу Невы, в результате подводных работ, водолазы-спасатели вытащили на берег труп мужчины. При этом, ранее уже была информация об утопленнике.

День назад, 16 июля мужчина заявил в полицию, что утонул его 20-летний знакомый. Позднее оказалось, что труп именно этого мужчины и нашли.

Оказалось, что молодой человек является уроженцем Узбекистана. Он приехал в Россию всего несколько месяцев назад, 27 мая. Регистрации парень не имел.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина гулял с собакой и увидел утопленника в реке Каменке.