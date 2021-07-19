Водолазы вытащили из Невы мертвого гражданина Узбекистана

Водолазы вытащили из Невы мертвого гражданина Узбекистана
В водоемах Ленобласти продолжают тонуть. Фото: pixabay

В Ленинградской области подводные работы водолазов привели к тому, что из Невы достали гражданина Узбекистана.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 17 июля полицейским сообщили, что в деревне Новосаратовка на берегу Невы, в результате подводных работ, водолазы-спасатели вытащили на берег труп мужчины. При этом, ранее уже была информация об утопленнике.

День назад, 16 июля мужчина заявил в полицию, что утонул его 20-летний знакомый. Позднее оказалось, что труп именно этого мужчины и нашли.

Оказалось, что молодой человек является уроженцем Узбекистана. Он приехал в Россию всего несколько месяцев назад, 27 мая. Регистрации парень не имел.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина гулял с собакой и увидел утопленника в реке Каменке.

нева новосаратовка происшествие утопленник


 

Новости партнеров
Мог приплыть из Ленобласти: стали известны результаты вскрытия покойника из Фонтанки
Мог приплыть из Ленобласти: стали известны результаты вскрытия покойника из Фонтанки
Жара превратила Петербург в пустыню с высохшей травой и гибнущими деревьями
Жара превратила Петербург в пустыню с высохшей травой и гибнущими деревьями
Аномальная жара уйдет в третьей декаде июля
Аномальная жара уйдет в третьей декаде июля
Боярского госпитализировали с COVID-19 в Петербурге
Боярского госпитализировали с COVID-19 в Петербурге
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Уроженка Германии в Ленобласти заметила в труднодоступном месте труп
На Невском проспекте закроется старинная аптека
В Приморском районе задымился троллейбус
Водолазы вытащили из Невы мертвого гражданина Узбекистана
В парке Монрепо ликвидировали лесной пожар
На Парашютной в аварии пострадал пешеход
В Агалатово мужчина зашел к соседу в гости: обнаружен гнилой труп
В Петербурге приступили к испытаниям новой вакцины от коронавируса