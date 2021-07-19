Беглов рассказал о запасе вакцин от коронавируса в Петербурге

Губернатор призвал увеличить темпы вакцинации.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что в городе создан достаточный запас вакцин от коронавируса. Об этом он заявил сегодня, 19 июля, в эфире радио.

Политик отметил, что в городе хорошие темпы вакцинации, но нужно его сохранить. Для этого есть все необходимое: и достаточное количество доз препаратов, и пункты для иммунизации.

«Сейчас особенно важно сохранить высокие темпы вакцинации. Чем более ответственными и организованными мы будем, тем больше людей сохранит здоровье и жизнь»,

— пояснил Беглов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы обретут коллективный иммунитет к концу 2021 года.