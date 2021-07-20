Правительство выделит 1,3 млрд рублей на льготные авиаперевозки

Правительство выделит 1,3 млрд рублей на льготные авиаперевозки
Фото: Пресс-служба аэропорта
Правительство России утвердило правила предоставления лоукостерам субсидий на компенсацию льготных тарифов для поездок семей с детьми. В бюджете 2021 года на это выделили 1,3 млрд руб. Всего будет около 50 маршрутов, они напрямую соединяют практически основные города России. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он обратил внимание на то, что это позволит россиянам купить авиабилеты по довольно низким ценам. Об этом сообщает Правительство РФ.

На данный момент в России сезон отпусков, сказал Мишустин. Он попросил минтранс организовать работу особенно оперативно. Провести конкурс среди лоукостеров, чтобы быстрее открыть продажи билетов по спецтарифу, чтобы уже в конце лета россияне смогли воспользоваться семейными льготами.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия продлила приостановку авиасообщения с Танзанией.

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