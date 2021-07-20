Российские банки впервые подключили карты «Мир» к Apple Pay

Российские банки впервые подключили карты &#171;Мир&#187; к Apple Pay
В скором времени к банкам присоединится МКБ. Фото: Baltphoto
Российские банки с сегодняшнего дня, с 20 июля, подключили карты «Мир» к Apple Pay.
Подключение к «Миру» подтвердили представители «Открытие» и Росбанк. Apple Pay будет доступен для пользователей этих карт от Россельхозбанка, ВТБ и Сбербанка. Об этом сообщает РБК.
В скором времени к банкам присоединится МКБ. Подключение «Мира» к Apple Pay в этом банке сбудет доступно к сентябрю.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Сбербанк предупредил россиян о всплеске мошенничества. Активность мошенников может вырасти из-за того, что россияне начнут получать выплаты на детей школьного возраста. Об этом предупредила сотрудник Сбербанка Елена Левина. Специалист подтвердила предположения о том, что мошенники могут активизироваться при школьных соцвыплтах. Однако Сбербанк готов противостоять.
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