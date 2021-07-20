Российские банки впервые подключили карты «Мир» к Apple Pay

В скором времени к банкам присоединится МКБ. Фото: Baltphoto

В скором времени к банкам присоединится МКБ. Фото: Baltphoto

Российские банки с сегодняшнего дня, с 20 июля, подключили карты «Мир» к Apple Pay.

Подключение к «Миру» подтвердили представители «Открытие» и Росбанк. Apple Pay будет доступен для пользователей этих карт от Россельхозбанка, ВТБ и Сбербанка. Об этом сообщает РБК.

В скором времени к банкам присоединится МКБ. Подключение «Мира» к Apple Pay в этом банке сбудет доступно к сентябрю.