В Петербурге откроют кафе, в котором будут работать бездомные

В Петербурге откроют кафе, в котором будут работать бездомные
На данном момент идут поиски помещения для будущего кафе. Фото: Скрин Facebook / Grigory Sverdlin

Работа в общепите будет частью реабилитации людей, которые оказались без дома.

Жильцы «Ночлежки» будут работать в зале кафе, а потом уже с опытом будут устраиваться в другие рестораны. Вся прибыль от заведения пойдет на работу приютов. Об этом написал директор «Ночлежки» Григорий Свердлин на своей страничке в Facebook.

На данном момент идут поиски помещения для будущего кафе. Ищут площадь не менее 120 квадратных метров на первом этаже. Отмечается, что можно помочь проекту с посудой или мебелью для социального кафе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Ночлежка» построит в Ленобласти приют для бездомных и людей с инвалидностью. Там смогут жить 15 человек. В здании будет все необходимое, а во дворе будет сад, скамейки и, возможно, даже пруд. Построить дом для бездомных планируют в течении года. Это разгрузит «Ночлежку» на Боровой.

бездомные благотворительность кафе ночлежка проект


 

Новости партнеров
ВОЗ о вакцинации от ковида: не спешите с повторной прививкой и не смешивайте препараты
ВОЗ о вакцинации от ковида: не спешите с повторной прививкой и не смешивайте препараты
Аномальная жара уйдет в третьей декаде июля
Аномальная жара уйдет в третьей декаде июля
Режиссер и бывший муж Пугачевой скончался от коронавируса
Режиссер и бывший муж Пугачевой скончался от коронавируса
Боярского госпитализировали с COVID-19 в Петербурге
Боярского госпитализировали с COVID-19 в Петербурге
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
За призыв к отказу от вакцинирования могут ввести ответственность
В Петербурге откроют кафе, в котором будут работать бездомные
КГИОП закрывает старинную аптеку на Невском проспекте
Начались клинические испытания петербургской вакцины от COVID-19
Комплекс бывшего военного завода в Кронштадте продадут на аукционе
Обнаруженную в Ленобласти «подземную тюрьму» начали закапывать
Российские банки впервые подключили карты «Мир» к Apple Pay
Правительство выделит 1,3 млрд рублей на льготные авиаперевозки