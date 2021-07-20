В Петербурге откроют кафе, в котором будут работать бездомные

Работа в общепите будет частью реабилитации людей, которые оказались без дома.

Жильцы «Ночлежки» будут работать в зале кафе, а потом уже с опытом будут устраиваться в другие рестораны. Вся прибыль от заведения пойдет на работу приютов. Об этом написал директор «Ночлежки» Григорий Свердлин на своей страничке в Facebook.

На данном момент идут поиски помещения для будущего кафе. Ищут площадь не менее 120 квадратных метров на первом этаже. Отмечается, что можно помочь проекту с посудой или мебелью для социального кафе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Ночлежка» построит в Ленобласти приют для бездомных и людей с инвалидностью. Там смогут жить 15 человек. В здании будет все необходимое, а во дворе будет сад, скамейки и, возможно, даже пруд. Построить дом для бездомных планируют в течении года. Это разгрузит «Ночлежку» на Боровой.