Леус: температура в Петербурге приближается к норме

Леус: температура в Петербурге приближается к норме
Дожди в Петербурге будут сопровождаться порывистым ветром. Фото: Baltphoto
Во вторник, 20 июля в Северной столице, возможно, пройдут кратковременные дожди. В городе наступает долгожданная прохлада. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Леус объяснил, что Петербург сейчас на периферии циклона. А вот в Ленинградскую область «заглянет» циклон со своими атмосферными фронтами. Он кружит над Баренцевым морем.

Поэтому, несмотря на то, что в Северной столице будет облачно и с прояснениями, вечером, может быть, местами пройдут кратковременные дожди.

Градусники горожан днем покажут +22…+24°, а в Ленинградской области же +20…+25°. Такая температура является почти что нормой.

В городе на Неве сегодня ветрено. Петербуржцев обдаст западным порывистым ветром 5-10 метров в секунду. Также атмосферное давление будет слабо падать и составит 754 мм рт. ст., что уже ниже нормы.

В Петербурге в последующие дни местами пройдут кратковременные дожди. А температура воздуха составит +21…+23°.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что МЧС во вторник сигнализирует об ухудшении погодных условий в Петербурге.

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