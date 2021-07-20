Леус: температура в Петербурге приближается к норме

Во вторник, 20 июля в Северной столице, возможно, пройдут кратковременные дожди. В городе наступает долгожданная прохлада. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
Леус объяснил, что Петербург сейчас на периферии циклона. А вот в Ленинградскую область «заглянет» циклон со своими атмосферными фронтами. Он кружит над Баренцевым морем.
Поэтому, несмотря на то, что в Северной столице будет облачно и с прояснениями, вечером, может быть, местами пройдут кратковременные дожди.
Градусники горожан днем покажут +22…+24°, а в Ленинградской области же +20…+25°. Такая температура является почти что нормой.
В городе на Неве сегодня ветрено. Петербуржцев обдаст западным порывистым ветром 5-10 метров в секунду. Также атмосферное давление будет слабо падать и составит 754 мм рт. ст., что уже ниже нормы.
В Петербурге в последующие дни местами пройдут кратковременные дожди. А температура воздуха составит +21…+23°.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что МЧС во вторник сигнализирует об ухудшении погодных условий в Петербурге.