Коронавирусом в Петербурге за сутки заболели 1 934 человека

Статистика по количеству зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Суточный прирост заболеваемости составил 1 934 человека.

Об этом сегодня, 20 июля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением ковида. Всего за время пандемии в Петербурге заболел 507 тыс. 507 местных жителей. При этом 482 894 пациента смогли вылечиться от инфекции, в том числе 1 894 за минувшие сутки.

Лидером по суточной заболеваемости среди других регионов стала Москва. На втором месте Петербург, а на третьем месте оказалась Московская область. В Ленинградской области в статистику вошли 245 новых случаей заражения.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что градоначальник Петербурга Александр Беглов рассказал о запасе вакцин от коронавируса в Петербурге.